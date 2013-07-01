وزارة الصحة تغلق وتنذر 112 مركزا طبيا وصيدلية في 4 أشهر

تجاوز عدد المراكز الصحية الأهلية التي قامت وزارة الصحة بإغلاقها وإنذارها في مختلف مناطق السعودية خلال 4 أشهر ماضية 112 مركزاً صحياً وصيدلية.

وقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الأسبوع الماضي بإغلاق 11 منشأة طبية خاصة إغلاقاً تحفظياً، بناء على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية.

إضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية وعدم الالتزام بالتعقيم أو وجود النقص في التجهيزات الطبية أو وجود سيارات إسعاف قديمة.

وكانت المديرية أغلقت قبل شهر 13 منشأة طبية خاصة، وقبل شهرين بلغ عدد المراكز المغلقة 19 مركزاً إغلاقا تحفظيا بشكل كامل أو جزئي.

مركز استشارات نفسية

وشمل الإغلاق مركزاً طبياً يعمل في مجال الاستشارات النفسية لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية لعدم وجود استشاريين وممرضين مرخصين ومنع أحد العاملين بالمركز من دخول لجان التفتيش من القيام بعملها والدخول للمركز.

كما صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على سحب ترخيص أحد مراكز طب الأسنان بطريف بسبب تكرر المخالفات والتجاوزات من المركز مع منع مالك المركز من التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي عامين من تاريخ تنفيذ قرار السحب.

غرامة 100 ألف ريال

ووافق الربيعة على إغلاق صيدليتين تابعتين لإحدى الشركات الطبية المشهورة في الرياض لمدة 60 يوما لكل صيدلية، ومعاقبة صاحب الصيدليتين بغرامة مالية وقدرها 100.000 ألف ريال.

وفي جدة تم إغلاق 18 منشأة صحية بعد 1677 زيارة تفتيشية قامت بها الوزارة، كما رصدت إدارة الشؤون الصحية في الأشهر الخمسة الماضية 120 طبيبا وطبيبة يعملون في مستشفيات ومراكز وعيادات أهليه دون أن تتوفر لديهم شهادات مزاولة المهنة وأوقف هؤلاء الأطباء عن العمل لحين استكمال شهادات مزاولة المهنة، وفرضت عقوبات على الجهات المشغلة لهم.

وفي الطائف أغلقت إدارة شؤون القطاع الخاص 5 مراكز خاصة، بالإضافة الى مجمعيين طبيين، وقسم الولادة والحضانة بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بعد أن سجلت صحة الطائف أكثر من 40 مخالفة في المنشآت الصحية الأهلية خلال الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو إدارة شؤون القطاع الخاص بالشؤون الصحية شملت مستوصفات ومجمعات طبية ومراكز فحص العمالة ومستشفيات ومحلات نظارات، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة.

جولات تفقدية

وأكد مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم أن "لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، تقوم بجولاتها التفقدية للمنشأة الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها".

ومن جانبه توعد مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة والمشرف العام على لجان التفتيش والإغلاق الدكتور طارق بنجر بالاستمرار في هذه الحملات الرقابية حتى القضاء على المخالفات ومنع حدوثها حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.

وطالب بنجر أصحاب ومسؤولي المنشآت الصحية الخاصة "بالتعاون مع اللجان التفتيشية التابعة لصحة جدة لما فيه مصلحة الجميع".

وتنوي الوزارة مستقبلا الإعلان عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة.