إهمال الفتيات للأسس الصحية في تربية القطط يسبب الإجهاض

انتشر مؤخرا، وبشكل لافت، اهتمام الكثير من الفتيات بتربية الحيوانات الأليفة، ومن أبرزها القطط، حيث يتنافسن في هذه الهواية بدوافع مختلفة، منها استجابة لصرعات الموضة، أو باعتبارها من أحد مظاهر الارستقراطية.

وتلجأ كثيرات إلى تربية القطط المنزلية، دون إدراكهن للخطر الذي يكمن وراء إهمال أو عدم الوعي بالأسس الصحية التي يجب اتباعها، ويحذر الأطباء من التهاون في الرعاية الصحية للقط المنزلي، نظرا لما قد يسببه من أضرار صحية قد تصل إلى الإجهاض.

ووفق ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، تقول أخصائية الأشعة بمستشفى الملك فهد بالدمام حوراء العوامي "اعتادت أسرتي على تربية القطط منذ ما يزيد على 15 عاما، حتى باتت القطة تشاركنا حياتنا، ولكننا نتعامل معها وفق الأسس الصحية، فنحرص على إخضاعها للكشف الطبي دوريا، والتطعيمات اللازمة، كما نهتم بنظافتها"، مشيرة إلى أن القطط حيوانات أليفة جدا، وتكسب الإنسان رقة التعامل، وإحساسا بالألفة.

في حين تقول بشاير السديري "هواية تربية القطط انتشرت بين الفتيات، ولكن كثيرات ليس لديهن الوعي بكيفية التعامل معها، ويخالفن بذلك التعليمات الصحية، وقد ينعكس ذلك سلبا على أفراد المنزل".

ويقول طبيب الأسرة، ومدير إدارة صحة البيئة والصحة العامة بجدة الدكتور فهد قمري "القطط حيوانات أليفة، ويوجد منها نوعان، الأول مستأنس تتم تربيته في المنازل، والثاني يعيش في الشوارع وتعرف بالقطط الضالة، وكلاهما ضار".

وأضاف أنه "لا يوجد مانع من تربية القطط المستأنسة في حال تم الكشف الطبي عليها، وإعطائها كافة التطعيمات اللازمة، والتعامل بحرص وحذر، فشعرها ووبرها من أقوى الأسباب المؤدية لأزمات الربو، كما أنها تحمل جرثومة التوكسوبلازما (Toxoplasmosis) المسببة لإجهاض الحامل".

ونصح بتجنب تربيتها كليا، حفاظا على الصحة العامة للأسرة، وقال "ليست كل الأسر تتمتع بمستوى وعي مرتفع من شأنه التعامل الملتزم بمتطلبات هذه الحيوانات في المنزل، من حيث نظافة جسم القط، وتعويده على وضع فضلاته في مكان خاص يتم تنظيفه بشكل لحظي كل اليوم".

وأكد الدكتور قمري أن تربية الفتيات للقطط أصبحت ظاهرة تستوجب معها توعيتهن بخطر الفيروس الذي تحمله على صحة المرأة المتزوجة، وأيضا الفتاة، ففي بعض الحالات يبقى الفيروس بجسد الفتاة خاملا حتى تتزوج، وعند حملها ينشط، ويتسبب في إجهاضها".