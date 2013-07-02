ضبط المستعرض بـ"فتاة التفحيط" والبحث جار عن المدمّر

ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير أمس في وقت وجيز، القبض على قائد مركبة طراز "يوكون" كان يستعرض وبرفقته فتاة أثناء ممارسة الملقب بـ"المدمر" التفحيط بمركبة طراز "كابرس" في أحد شوارع محالة أبها، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأكد المتحدث الإعلامي في شرطة المنطقة المقدم عبدالله شعثان أن الجهات الأمنية قبضت على قائد اليوكون في وقت وجيز، ولا يزال البحث جارياً عن قائد الكابرس.

وأكدت معلومات أن مرافق قائد اليوكون ليس فتاة كما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت خلال اليومين الماضيين، وإنما شاب تنكر بـ"زيّ نسائي".

وقال شعثان في بيان صحافي إن الجهات الأمنية قبضت على قائد اليوكون في إحدى الاستراحات الواقعة على طريق الرياض - خميس مشيط، وأن شرطة عسير أحالت المضبوطين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات معهم.

وكان أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، وجّه أول من أمس الجهات الأمنية بالقبض على شابين قام أحدهما بالتفحيط برفقة فتاة، وآخر قام بالاستعراض أمام المتجمهرين وبرفقته فتاة، تبين لاحقاً أنها ليست فتاة، وإنما شاب تنكر بزي نسائي.