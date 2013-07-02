لا تنس... يحق لك!

عزيزي المواطن، عزيزي المسافِـر: كم مَـرةً قامت خطوط الطيران بتأخير رحلة طيرانك المؤكدة (دون حِـسِّ أو خبر)، وتركتك جَـاثماً في المطار دون رعاية أو خَـدمات، ولا حتى اعتذار؟!!

وكَـم رحلة أتيت لها تلهث قبل الإقلاع بنصف ساعة، فـقِـيْـل لك: الرحلة عليها فائض، ومع السلامة، دَبّــر نَـفسِــك!!

وكم هي رحلاتك التي أُلْـغِـيَـت من قبل الخطوط فجأة، وعند مجادلتهم، تَـشْـعُـر وكأن الموظف يتحداك ويُـرَدّد على مسامعك دون أن ينطق: هذا ما حصل، وأعلى ما في خِـيْـلك اِرْكَـبْـه!

طيب لو وقعت في إحدى تلك الـحُـفَـر والمَـطَـبّـات السابقة هل تعرف حقوقك التي كَـفَـلتها لك الأنظمة؛ أكيد أنت مثلي سوف تقول ( لا وكَـلا)؛ لأننا نشأنا على ثقافة اعْـرِف ما عليك من واجبات، وانْـسَ ما لَـك من حقوق!!

الأنظمة يا صديقي تقول: في حالة الحجز الفائض، وهو أن تُـعْـطِـي الخطوط حجوزات مؤكدة أكثر من مقاعد الرحلة؛ فإذا جاء أحد الركاب في الرحلة وقد امتلأت فإن حقه، أن يُـرَقى للدرجة الأعلى دون تكاليف، فإنْ تعذّر يُـخَـيّـر بين أن تُـعَـادَ له قيمة التذكرة كاملة، أو يُـحجز له على أقرب رحلة!

أما إذا تأخرت الرحلة والراكب في المطار، فله العناية والرعاية بمُـرَطِّـبَـات إذا كان التأخير أقل من ثلاث ساعات، ووجبة إذا كان أقل من سِــت سَـاعَـات؛ أما إذا زاد التأخير عن ذلك فَـيُـؤمّـن له الـسّـكن والوجبات، وله تعويض عن كلّ ساعة تأخير بـ (300 ريال)، بما لا يتجاوز (3000 ريال)!

وإذا أَجّـلَـتْ الخطوط رحلة المسافر وأبلغته بذلك قبل (7 أيام) من الموعد، فله استرجاع قيمة التذكرة دون خصومات، فإذا لم يُـبَـلّـغ بالتأجيل إلا متأخراً؛ لَـزم الخطوط تَـخْـِـيـيـرَه بين استرجاع التذكرة، أو حجز مؤكد على أيِّ خطوط أخرى في اليوم المحدّد أو بعده بيوم أو يومين!!

يا جماعة الـربع هذا ما طرحه شباب سعوديون على اليوتيوب في برنامج (يِـحق لك) ، فالشكر لهم، ثم تعالوا يا أصدقائي ننشر ثقافة الحقوق، والمطالبة بها وفق الأنظمة؛ لكن لو اشتكيتَ هل سيُـسمَـع لك؟! (هذا دور لجان حقوق الإنسان، ورسالة معْـشَـر المُـحَـامِـيـن).



*نقلاً عن "المدينة"



