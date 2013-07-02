مشروع توسعة صحن الطواف يستوعب 105 آلاف طائف في الساعة

تعمل الجهات المعنية في السعودية على توسعة صحن الطواف في المسجد الحرام في مكة المكرمة، ليستوعب 105 آلاف طائف في الساعة الواحدة، حيث يكتمل المشروع بعد عامين، ويركز على إعادة بناء وتأهيل الأروقة المحيطة بصحن الطواف في طوابق المسجد كافة، والتي ستكون جميعها مظللة ومكيفة لراحة قاصديه.

وينفذ هذا المشروع عبر ثلاث مراحل، وسيتم الاستفادة من المرحلة الأولى في شهر رمضان المرتقب، وبناءً على ذلك أبلغت السلطات السعودية جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بقرارها الذي يقتضي تخفيض عدد حجاج الداخل 50%، وحجاج الخارج بـ20% لحين إتمام المشروع، بالإضافة إلى تخفيض عدد المعتمرين في شهر رمضان المرتقب.

يُذكر أن صحن الطواف كان يستوعب 48 ألف طائف في الساعة الواحدة، وسينخفض العدد إلى 22 ألف طائف في الساعة خلال عمليات التوسعة.

ويوفر المشروع أيضاً سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيُجهز طابق للطواف يرتبط بمسار خاص للمسعى وكذلك بمنظومة من المصاعد والمنحدرات التي تكفي لاستيعاب حركة الدخول والخروج.

وأعدت الجهات المسؤولة خلال هذه الفترة مساراً خاصاً لطواف ذوي الاحتياجات الخاصة، استحدث مؤقتاً على شكل حلقة دائرية بعرض 12 متراً وبارتفاع 13 متراً، وذلك لفصل حركتهم عن الطائفين طيلة مدة المشروع.