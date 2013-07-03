أكثر من 1.6 مليون مخالف استفاد من فترة التصحيح الأولى

كشفت وزارة العمل أن 1.6 مليون وافد استفادوا من المهلة التي منحتها لهم السلطات السعودية لتصحيح أوضاعهم المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، منذ بدء الفترة وحتى الأسبوع الثامن منها.

ونقل أكثر من 329 ألف عامل خدماتهم، من صاحب عمل لآخر، في حين غيّر نفس عدد الوافدين مهنتهم على أوراق الإقامة. وأخيراً استصدر باقي المستفيدين من فترة التصحيح رخص عمل جديدة. وفي نفس الفترة جدد أكثر من 920 ألف وافد رخص عملهم الحالية.

وفي سياق متصل، طالب نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة بـ"المسارعة لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من تمديد فترة المهلة التصحيحية إلى أربعة أشهر"، مؤكداً أن هذا التمديد لا يشمل المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية.

وكشف الحقباني أن أعداد العمالة الوافدة الذين يعملون بالقطاع الخاص وصل لـ7 ملايين و350 ألف عامل. ولا يشمل هذا العدد العمالة المنزلية وموظفي القطاع الحكومي.

وشدد على أن وزارة العمل اعتمدت تنظيمات خاصة بعمل المرافقين للعمالة الوافدة، حيث صدرت الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقاً لعدد من الضوابط والشروط. ومن هذه الشروط عُمر المرافق الذي يجب أن يتخطى 18 عاماً، كما يجب أن يكون المرافق يقيم في المملكة منذ سنة على الأقل.

كما يجب على المنشأة التي ترغب في توظيف مرافق أن تحصل على موافقة الوافد الذي أتى المرافق معه الى المملكة، كما يجب أن تكون من المنشآت التي يحق لها وفقاً لضوابط برنامج نطاقات.

وأوضح الحقباني أنه "بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف التعليمية فيجب أن تحصل المـنشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الوزارة المعنية على صلاحية المرافق لمزاولة المهنة".

وتابع: "أما فيما يتعلق بعمل المرافق في الوظائف الصحية فيجب أن تحصل المنشأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المراد شغلها وترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على صلاحية المرافق لمزاولة المهنة".