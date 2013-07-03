ابن الهيثم ... الإرث المنقطع!

من الطبيعي أن نشعر بالفخر والاعتزاز بالتاريخ العلمي الذي ضمه إرثنا الإسلامي سواء كان عربياً أو فارسياً. الكثير من علماء الإسلام أثروا على المحيط الذي عاشوا فيه وانتشرت آثارهم في أصقاع الأرض. ابن سينا وابن رشد والتوحيدي والرازي وجابر بن حيان وابن طفيل ولا ننسى ابن الهيثم الذي احتفل به موقع «جوجل» قبل أيام. هذا العالم الاستثنائي الذي أثر على علم البصريات وساهم في تأسيسه وفي تبويبه.

جاء في سيرته أنه من قال بأن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم «مسألة ابن الهيثم».

كان صاحب نظريةٍ خاصة في علم المعرفة ومنهج متفرد ويتضح منهجه بقوله:»إن الباحث عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتابات القدماء، على حالتها ويضع ثقته فيها، بل هو من يُعلّق إيمانه بهم ويتساءل ما الذي جناه منهم. هو الذي يبحث عن الحجة، ولا يعتمد على أقوال إنسان طبيعته تملؤها كل أنواع النقص والقصور. وبالتالي فإن من الواجب على من يحقق في كتابات العلماء، إذا كان البحث عن الحقيقة هدفه، هو أن يستنكر جميع ما يقرأه، ويستخدم عقله حتى النخاع لبحث تلك الأفكار من كل جانب. وعليه أن يتشكك في نتائج دراسته أيضًا، حتى يتجنب الوقوع في أي تحيز أو تساهل».

كان سباقاً بالدعوة إلى السؤال قبل الجواب، وبالشك بالنظرية حتى تصح، وبالتأمل في السؤال قبل أن يتسرع بالإجابة عليه. ساهم في مجالاتٍ عديدة وهو من عظماء العلماء في التاريخ البشري، ولئن اختلف عليه أعربي هو أم فارسي غير أن الأهم كونه من ضمن تراثنا ومع ذلك استطاع أن يغير. هذا هو ابن الهيثم الذي لم يمتد إرثه ليكون متصلاً ومؤثراً بل انقطعت علاقة المسلمين بالإبداع العلمي والفلسفي إلا ما قل.

بآخر السطر، جوجل تذكرنا بعلمائنا الأجلاء الذين أسهموا في نهضة البشرية، من الخطأ أن نظل أسارى لذكريات وأحلام، لكن لعل تلك الذكريات والعصور الذهبية أن تستحثّ مجتمعاتنا على إعادة الاهتمام بالعلوم والابتكارات والفلسفة والفكر.



نقلا عن صحيفة "الرياض"