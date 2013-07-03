شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في السطو المسلح

ألقت شرطة الرياض، القبض على عصابة كوّنها ثلاثة سعوديين تخصصوا في سرقة السيارات، والسطو على المنازل باستخدام السلاح.

وقالت شرطة الرياض في بيان لها "إن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على ثلاثة متهمين سعوديين تورطوا في سرقة عدد من سيارات المواطنين والمقيمين والسطو على عدد من أصحاب المحلات التجارية بالقوة مستخدمين السلاح".

وتقلت الشرطة بلاغات عدة من أصحاب محلات تموين يتهمون فيها ثلاثة سعوديين بسرقتهم تحت تهديد السلاح، كما سطت العصابة على إحدى محطات الوقود في شقراء، وسلبو منها أكثر من 8000 ريال نقدا وبطاقات شحن اتصالات بقيمة 5000 ريال، كما سطوا على محل آخر وسرقوا منه مبالغ نقدية وبطاقات اتصال لأكثر من 16000 ريال.

وبلاغات أخرى من مواطنين ومقيمين تعرضت سياراتهم للسرقة بعد صدمها من الخلف، وعند نزولهم منها يقوم فرد آخر من العصابة بسرقتها.

وبعدعدة تحريات قامت بها الشرطة تم حصر الاشتباه بثلاثة سعوديين من المعروفين لديهم وألقي القبض عليهم واحداً تلو الآخر، وضبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية ومبالغ مالية وبطاقات اتصال مسبقة الدفع و102 حبة كبتاجون مخدر، واعترفوا خلال التحقيق بارتكاب تلك الجرائم. ومازال التحقيق معهم للتأكد من علاقتهم بجرائم مشابهة.