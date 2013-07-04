الخدمة المدنية تعلن عن 6954 وظيفة تعليمية للسعوديات

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن توفر6954 وظيفة نسوية بالمستويين الخامس والرابع، حسب لائحة الوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة.

ودعت الوزارة من تتوفر لديهن الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة من الحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج السعودية، ومن خريجات كليات إعداد معلمات المرحلة الابتدائية, للتقدم لشغل هذه الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.

ونوهت الوزارة بأنه يمكن للراغبات بالتقدم لهذه الوظائف زيارة البوابة الإلكترونية للخدمة المدنية للاطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.