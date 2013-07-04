دائماً نبدأ من جديد

• بطريقة مؤدبة جداً «يلعن» الوزير الجديد سلفه المحترم بانقلاب شامل على كل ما فعله خلال فترته الوزارية؛ مُدعياً أنه يريد بداية سليمة وعلى أسس علمية واضحة وعميقة الجذور، وحينما تنتهي الحقبة المباركة يتبين للناس أن معاليه لم يكن إلا كسابقه مجرد موظف علاقات عامة كبير؛ أما الإنجازات فهي لا تتعدى التصريحات الرنانة والمواعيد الكاذبة للسادة المواطنين.

• المدير العام ينقلب أيضاً على المدير الذي كان قبله، وطبعاً بحجة إزالة الفساد والمحسوبيات التي كانت سائدة في الإدارة، ومع الأيام لا يُبقي حجراً على حجر إلا بعد أن يجلس سعيداً ووحيداً على تلها؛ مُنتظراً إشادات النصابين التي لا تنهمر عليه ــ عادة ــ إلا بعد أن يصبح أسوأ من سابقه، ويسير على نفس الطريق الفاسد.

• مدير المدرسة الجديد يصور نفسه كمنقذ، ويحلف للمدرسين أن الإدارة جاءت به إلى هذه المدرسة تحديداً كي يعيد ترتيب أوضاعها ونفض غبارها المتراكم؛ مُدعياً أن الجميع تحت سمع وبصر إدارته، وبعد مرور الأيام ينقلب هذا المنقذ إلى كارثة على الطلاب والمعلمين بسبب قرارات لا تنتمي إلى العصر.

• في العادة لا تبدأ الجوقة القديمة في العزف المنفرد إلا بعد أن تضمن وجودها في العهد الجديد، وبعد ذلك تساهم في الهدم بنشاط وهمة، وكأنها لم تشارك هي أيضاً في البناء السابق المعوج، وهؤلاء تجدونهم مع كل عهد جديد، ولا يقر لهم قرار إلا بعد أن يعودوا أذناباً كما كانوا في كل مرة.

• ثقافة العمل التراكمي غير موجودة لدينا بكل أسف؛ المسؤول الجديد يغير كل ما فعله سلفه، ولذلك لا نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام إلا بشق الأنفس، ولو كان كل وزير أو مدير عام يبني على من كان قبله لتغير الحال؛ أرجوكم خففوا من الجوقات حولكم كي تروا الصورة أوضح!!

*نقلاً عن "الشرق"



