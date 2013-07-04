شرطة الرياض تطيح بعصابة حاولت سرقة مستشفى عرقة المهجور

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، وهم يحاولون سرقة مولدات كهربائية من مستشفى عرقة المهجور (غرب الرياض).

وكانت دوريات أمنية اشتبهت في أربعة أشخاص يقومون بفك مولدات كهربائية في مستشفى عرقة المهجور، خاصة بعد أن حاولوا الهرب بعد أن لمحوا الدورية فتمت متابعتهم وتغطية كافة المداخل والمخارج أمامهم قبل أن يتم العثور على ثلاثة منهم مختبئين داخل مواقف المبنى والرابع يحاول التسلل من خلال السور الخلفي.



وبعد تفتيش المكان اكتشف رجال الشرطة أنهم قاموا بفك 13 مولداً كهربائياً من مبنى المستشفى.. وتم تحويل الجناة للتحقيق.



ومستشفى عرقة مستشفى مهجور يقع في مدينة الرياض.. تم الانتهاء من بنائه عام 1987م من قبل رجل الأعمال اللبناني الراحل رفيق الحريري، وتبرع به لصالح وزارة الصحة السعودية، ولكنه لم يفتتح وظل مهجوراً من ذلك الحين.



وقالت وزارة الصحة إن السبب يعود لكون مالكه الذي أهداه للوزارة توفي قبل أن يقوم بتسجيل تبرعه بالمبنى لوزارة الصحة لدى الجهات المعنية، ورفض ورثته التنازل عن المبنى.



وخلال العام الماضي راجت إشاعة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أن المستشفى المهجور مسكون بالجان وحاول البعض اقتحامه مما دعا الشرطة والدفاع المدني حينها للتدخل وأصدرت وزارة الصحة بياناً رسمياً، أكدت فيه أن المستشفى ليس من أملاكها ولا علاقة لها به.