"صندوق التنمية" يعتمد قرضاً لسعودي بعد وفاته بـ3 سنوات

صدمت أسرة سعودية بعد إعلان صندوق التنمية العقارية الدفعة الجديدة من القروض السكنية المعتمدة لأكثر من 10 آلاف مواطن، وذلك حين وجدوا اسم والدهم ضمن القائمة بعد وفاته بثلاث سنوات، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية.



واختلطت المشاعر لدى الأسرة السعودية إثر إعلان صندوق التنمية العقارية الدفعة الجديدة أمس، القروض السكنية المعتمدة لأكثر من 10 آلاف قرض سكني، وأدرج اسم والدهم المواطن "عبدالله مشعل عمر الهديرس"، والذي توفي عن عمر 32 عاماً جرّاء حادث مروري في الجوف منذ 3 سنوات.



وقال ابن عم المتوفى، خلف الحمود، إن عبدالله "رحمه الله" متزوج ولديه طفلان "مشعل وعبدالله" تقدّم بطلب القرض منذ 2004 ، وفور صدور الأسماء أمس عادت ذاكرة العائلة إلى الوراء لتتذكر عبدالله وأمله الكبير في تأمين سكن له وعائلته الصغيرة.