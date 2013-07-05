أمطار الباحة تنعش إشغال الفنادق والشقق المفروشة 100%

أنعشت الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي هطلت على منطقة الباحة نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة والمراكز السكنية فيها خلال إجازة الصيف نسبة تقارب 100% نظراً للأجواء الربيعية الممطرة التي تتميز بها في وقت ترتفع درجات الحرارة في مدن المملكة الرئيسية.

ووفق ما نشرته "الوطن" السعودية خرج الزوار منذ الصباح الباكر للمنتزهات والحدائق للاستمتاع بالأجواء الخلابة التي تمر بها المنطقة.

وقال أحد "المصطافين" إن اعتدال الطقس المصحوب بالأمطار الخفيفة، إضافة إلى توفير كافة الخدمات بالمنتزهات جعلاه يخرج للاستمتاع بهذه الأجواء، فيما أشار آخر إلى أن الباحة منطقة خلابة وأنه وأسرته خرجوا منذ الصباح الباكر للمنتزهات لقضاء وقت ممتع في هذا المناخ.

وأوضح المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة الباحة المهندس منصور الباهوت، أن فرع السياحة بالباحة وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة الصيف من خلال فريق خاص يقوم بأعمال الإشراف والرقابة على مرافق الإيواء السياحي في المنطقة.

وطالب المهندس الباهوت الزوار بالإبلاغ من خلال الاتصال أو بالتقدم بشكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أي زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح به للأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في الموسم، مبينا أنه سيتم تسجيل مخالفات بحق أي منشأة يتم الإبلاغ عنها حسب ما ينص عليه النظام.