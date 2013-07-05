الجهات الأمنية بتبوك تقبض على المفحط الشهير بـ"دنقور"

قبضت الجهات الأمنية في منطقة تبوك بالسعودية على "المفحط" الشهير "دنقور"، الذي انتشر اسمه بين الشباب وتداولت له مقاطع عدة في شبكة الإنترنت و"يوتيوب"، وهو يمارس التفحيط بالمركبات المسروقة ويحدث بها تلفيات كما يلحق أضراراً بالمواطنين ويروّعهم وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأسفرت جهود رجال الأمن عن القبض عليه بعد تتبعه، وتحفظت عليه ويجري استكمال التحقيقات معه وإحالته إلى المحكمة المختصة.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك المقدم خالد أحمد الغبان في بيان صحافي أن الجاني متهم بسرقة ٢٧ مركبة استخدمها في التفحيط، وأسفرت إجراءات التحقيق معه عن اعترافه بالسرقة والتفحيط بالمركبات المسروقة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى القضاء لتكملة إجراءات محاكمته.