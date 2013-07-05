السيسي يُطمئن العاهل السعودي على الأوضاع في مصر

تلقى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، طمأن السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي استعرض تطورات الأحداث في مصر، العاهل السعودي عن استقرار الأوضاع في مصر الشقيقة، كما تم التطرق إلى العلاقات بين البلدين.

وأوضح العاهل السعودي خلال الاتصال أن الظروف التي تمر بها مصر الشقيقة تستدعي الحكمة والتعقل من كافة الرجال الشرفاء في مصر الشقيقة، داعياً الله أن يحفظ مصر ويجنبها الشرور والفتن، وأن يمنّ عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور، معتبراً أن "رجال القوات المسلحة أخرجوا مصر من نفق يعلم الله أبعاده وتداعياته".