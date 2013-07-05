جدة.. شعبة البحث الجنائي تطيح بأشهر سماسرة المتسولين

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بأحد أشهر سماسرة المتسولين في جدة، وذلك إثر معلومات عن قيام وافد عربي بالعمل على استئجار أوكار للمتسولين وتأجيرها لهم من الباطن، والعمل على توزيعهم على مواقع هامة بهدف ممارسة التسول، مقابل الحصول على مبالغ مالية متفق عليها وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال الناطق الإعلامي المكلف في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق إن معلومات بحثية أكدت وجود نشاط مشبوه لوافد عربي وهو السمسار قائد محمد يعمل على إدارة شبكة من المتسولين ويوفر لهم السكن ويتولى توزيعهم صباحا على مواقع مختارة مسبقا، وإعادتهم إلى السكن بعد منتصف الليل، مقابل حصوله على مبالغ مالية متفق عليها.

وأضاف تم رصد كافة أعمال الوافد وتحركاته خلال قيامه بتوزيع المتسولين واقتسام الغلة معهم في نهاية اليوم، وتم عقب ذلك ضبطه متلبسا ومعه عدد من المتسولين، وبلغ عدد الموقوفين على ذمه القضية 13 متسولا إضافة إلى زعيم الشبكة.