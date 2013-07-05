وزارة النقل السعودية تغرم 57 مكتباً لتأجير السيارات

أعلنت وزارة النقل فرع منطقة الرياض أمس، عن رصد 57 مخالفة على مكاتب تأجير السيارات خلال جولاتها التفتيشية وتغريم المكاتب المخالفة 126.500 ريال، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الحياة".

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للطرق والنقل في منطقة الرياض عبدالعزيز العبد الجبار أن الرصد تضمن ثماني مخالفات لمنشآت تمارس نشاط تأجير السيارات قبل حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة، وغرمت بمبلغ 40 ألف ريال، و12 مخالفة لمنشآت تمارس نشاط تأجير السيارات من خلال مكتب فرعي غير مسموح به في المدينة، غرم بمبلغ 60 ألفاً، و16 مخالفة مسؤول النشاط في المنشأة غير سعودي، وتمّ إيقاع غرامة بمبلغ 16 ألفاً، و21 مخالفة لمركبات لوقوفها أمام مكاتب التأجير وتمّ حجز خمس منها وتغريمها بمبلغ 10.500 ريال.

وأكد العبد الجبار مواصلة الوزارة لحملتها التفتيشية بغية التأكد من مدى تطبيق الشروط والأنظمة من الشركات والمؤسسات العاملة بأنشطة النقل المختلفة.