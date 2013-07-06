المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان وسط توقع بجدل جديد

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء يوم الاثنين 8 يوليو/تموز 2013 الموافق 29 شعبان 1434، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وبالرغم من أن البيان أكد إمكانية الاستعانة بالمناظير فإنه من المرشح ككل عام أن تشكل رؤية الهلال اختلافا وجدلا بين العلماء الشرعيين والفلكيين.

وأعلن الفلكيون منذ منتصف الشهر الحالي أن أول يوم صيام سيكون الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2013 كما أكده الفلكي الدكتور خالد الزعاق لـ"العربية.نت"، وأضاف الزعاق: "الاختلاف حول بدء الصيام لهذا العام لا مفر منه في العالم الإسلامي".

وأوضح أنه "حتى الآن لم تستخدم الأجهزة العلمية في الرصد كما ينبغي... قد تستخدم هذه الأجهزة كمساند ولكنها لم تستخدم حتى الآن لرد الشهادة، حتى لو خالفت الشهادة الأجهزة والمنطق العلمي".

الأنظار تتوجه إلى السدير

ودعا الزعاق لغلق المحاكم أمام المترائين في حال أثبت العلم استحالة الرؤية. وبالمقابل تتركز الأنظار إلى مدينة سدير (180 كم جنوب غرب الرياض) التي اشتهرت بمترائيها بالعين المجردة ومنهم الأكثر شهرة عبدالله بن محمد الخضيري الذي فاجأ مراراً الفلكيين في الوقت الذي كانوا يؤكدون فيه استحالة رؤية الهلال.

وسبق للخضيري أن اعتبر الجدل الحاصل مع علماء الفلك في بداية شهر رمضان من كل عام "ظاهرة صحية إذا قصد به البحث والوصول إلى الحقيقة"، مشيراً إلى وجود "أشخاص غير مؤهلين دخلوا مجال علم الفلك حباً في الظهور الإعلامي".

يذكر أن اللجنة الدائمة للإفتاء سبق وأقرت الرؤية بالمناظير إلى جانب الرؤية الشرعية. وأوضح الفلكي عبدالعزيز الشمري أن "الرصد بواسطة التليسكوب يتم عبر لجان عدة شكلت من مجلس الشورى منذ 10 أعوام ووافق عليها المقام السامي، وليس وفق حسابات فلكية".

وشرح قائلاً: "في أحد الأعوام نقلنا أجهزة التليسكوب من الرياض إلى محافظة سدير لرؤية الهلال مع من يستطيعون ذلك بالعين المجردة، ومن بينهم شخص يدعى عبدالله الخضيري، لكن الخضيري رفض العمل معنا وذهب إلى منطقة بعيدة وأبلغنا أنه شاهد هلال عيد الفطر فيما لم نستطع نحن رؤيته بالتليسكوب".

فيما تساءل الفلكي صالح الصالح ساخرا: "لماذا لا يرى الهلال في المملكة سوى خمسة أشخاص منذ ثلاثين عاماً متعاونين مع بعضهم البعض؟".