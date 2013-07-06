"حماية البيئة" بالسعودية تتوعد صيادي الوعول بالملاحقة

الهيئة السعودية للحياة الفطرية تستنكر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو وصور تظهر أشخاصاً يقتلون أنواعا عدة من الحيوانات، التي يمنع النظام في المملكة صيدها؛ مثل الوعول، والأرانب، والوبارى، ويكتبون تواريخ صيدها بدمائها.

ووصفت الهيئة هذا السلوك بـ "المشين الذي يعكس همجية مرتكبيه واستهتارهم، متجاهلين بذلك تعاليم ديننا الحنيف التي تنبذ مثل هذه التصرفات العبثية، ومخالفاً لطاعة ولي الأمر والأنظمة التي سنتها الدولة للمحافظة على مقدرات الوطن الفطرية"، ويؤكد الخبير في تنظيم رحلات الصيد الخارجي فهد المزروعي أن من الوحشية التمثيل بالحيوانات بعد صيدها ناهيك عن كون صيد الغزلان ممنوع في السعودية، ويقول لـ"العربية.نت" "هناك أخلاقيات للصيد.. لا يجب أن تمثل بالحيوانات كما حدث، كما أن الصيد في الأماكن الممنوعة جريمة يعاقب عليها القانون وغير مقبولة اجتماعيا كونها تهدد الحياة البيئية في المنطقة"

ويتابع المزروعي "لم توضع القوانين البيئة إلا لحماية البيئة، وبالتالي الصيد في المحميات يهدد الحياة الفطرية ويهدد حيوانات مهددة بالانقراض كما هو حال الغزلان في شبه الجزيرة العربية".

وناشد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود جميع أطياف المجتمع، "استنكار هذا السلوك والوقوف ضد العابثين بثروات الوطن الفطرية وأمنه البيئي، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يتماشى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والأنظمة التي وضعتها الدولة، لكي يستفيد المواطن من هذه الموارد ويبقي على أجزاء منها لأجيال المستقبل".

كما ناشد المواطنين بالتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم البيئية وتطبيق العقوبات عليهم، مؤكداً، أن "المجاهرة بهذه المخالفات واستعمال الأساليب المشينة ونشرها على الإنترنت ينعكس سلباً على سمعة مجتمعنا السعودي أمام الأمم".