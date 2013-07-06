مهرجان أبها للتسوق يستقطب المصطافين من خارج السعودية

استقطب مهرجان أبها للتسوق في عامه الـ15، آلاف الزوار والمصطافين من داخل المملكة وخارجها، لاحتوائه على العديد من المحلات التجارية والأسواق الشعبية والألعاب الكهربائية والمطاعم المتنوعة لتوفير متعة التسوق والترفيه لمرتاديه، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الجزيرة".

ويقع المهرجان بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وعلى مقربة من مطار أبها الإقليمي - مركز المعارض بأبها - ، حيث يعد معلماً من معالم السياحة في المملكة، وتقام فيه جميع الفعاليات.

وشهد المهرجان توافد أعداد كبيرة من الزائرين له من داخل المنطقة وخارجها ، الذين أبدوا إعجابهم بما شمله المهرجان من تنوع في فعالياته ونشاطاته.

وأوضح مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجار الله أنّ هناك خمس صالات تسوق للمؤسسات والشركات والمصانع الوطنية، شارك فيها أكثر من 15 دولة من دول شرق آسيا، ولبنان، ومصر، وفلسطين، واليمن، وتونس، والمغرب، وباكستان، والهند، وماليزيا، وإندونيسيا.

وقال الجارالله "إن المهرجان يعد البوابة الاقتصادية الأساسية لمنطقة عسير، وذلك لاستقطابه كبرى الشركات العالمية وما يشكله من ثقل اقتصادي بتواجده السنوي منذ 15 عاما، فضلاً عما أوجده من فرص عمل خدمت أبناء المنطقة، حيث استفاد منها خلال الصيف لهذا العام أكثر من 600 شاب من منطقة عسير".

وأكد الجار الله أن المهرجان ضم في جنباته مواد استهلاكية ومنتجات وطنية، واحتوى على صالات تسوق ومدن ترفيهية وملاهي أطفال وفعاليات للسيرك، مبيناً أنه خصص للمهرجان أكثر من 500 ألف ريال كجوائز مالية وخمس سيارات وزعت طوال أيام المهرجان على الفائزين، فضلاً عن تقديم العديد من الجوائز من قبل الجهات الراعية والمشاركة في المهرجان.

وبين أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بلغت أكثر من خمسة آلاف سيارة، بالإضافة إلى مصليات للرجال وأخرى للنساء، وأكثر من 39 دورة مياه للرجال و45 للنساء، وساحات مخصصة للمطاعم الداخلية بالمهرجان.

ولفت إلى أن المهرجان له ثلاث بوابات رئيسية لتسهيل دخول الزائرين بانسيابية، وجهز بوسائل السلامة من نظام الرش الآلي وطفايات الحريق بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة.

من جهته بين القائد الكشفي سعد الشهراني، أن دور الكشافة هو توجيه وإرشاد الزائرين والمصطافين للمهرجان، ومن مهامهم أيضا إيصال الأطفال التائهين إلى أولياء أمورهم، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في المهرجان بلغ 14 كشافاً.