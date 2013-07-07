الشؤون الإسلامية تشدد على منع مكبرات الصوت بالمساجد

جددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تنبيهاتها على المساجد بمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح، وعلى أن تكون المدة الفاصلة بين صلاتي المغرب والعشاء ساعتين.

وتم التعميم على أئمة الجوامع والمساجد بوجوب التزامهم بالعمل، وعدم الانقطاع عن عملهم في إمامة المصلين لكافة الفروض، وضرورة أن تكون المساجد على الوجه اللائق بمكانتها، ومنع الإجازات طوال شهر رمضان إلا للضرورة القصوى، وفتح المساجد للمصلين طوال اليوم لإتاحة الفرصة للمكوث فيها والعبادة حتى انتهاء صلاة القيام.

وشدد تعميم الوزارة على أن يكون تقديم الإفطار للمصلين في باحة المسجد، وعدم جمع التبرعات لتفطير الصائمين أو إقامة مشروع تفطير صائم إلا بترخيص من الفروع، على أن يقتصر تفطير الصائمين على الجمعيات المرخص لها وفروع جمعيات البر، ويمنع منعا باتاً قيام الأئمة بجمع تبرعات لهذا الغرض أو غيره، ومنع المتسولين في المساجد وعند الأبواب.

ومن جانب آخر، أنهت الوزارة استعداداتها لاستقبال المصلين في رمضان بتوفير مستلزمات المساجد من نسخ المصحف الشريف والفرش وأجهزة مكبرات الصوت، ودواليب حفظ المصاحف، في جميع المدن والمحافظات.

وأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن مفلح آل حامد أنه سيمنع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح في مساجد الفروض، وسيقتصر استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه، ودعا آل حامد "لأئمة لعدم ترك العمل في المسجد خلال العشر الأواخر لقضائها في مكة، أو أداء العمرة وعدم إنابة أحد لصلاة التراويح دون علم الوزارة والحصول على إذن مسبق، وعدم القيام بأي مناشط دعوية بخلاف المصرح به رسميا".

وأضاف "تم التعميم علي الشركات العاملة في مجال صيانة ونظافة المساجد بوجوب بذل أقصى العناية بالمساجد وتكثيف المرور بأجهزتهم الفنية على المساجد للكشف على أجهزة المساجد والعمل على إصلاح ما يلزم إصلاحه وتغيير وتأمين ما يلزم، لتكون على أكمل وجه".