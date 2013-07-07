مطلوب أمني يسلم نفسه إلى السلطات السعودية

أعلنت السلطات السعودية، الأحد 7 يوليو/تموز، استعادة أحد المطلوبين أمنياً ممن تم "استدراجهم إلى مناطق تشهد اضطراباً" وذلك من دون أن تحدد المكان، وفقاً لمصدر رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات "الأمنية المختصة تلقت اتصالا من أحد المغرر بهم ممن تم استدراجهم إلى مناطق تشهد اضطرابا" من دون أن يحدد المكان.

وأضاف المتحدث أن المطلوب "أبدى رغبته في العودة وتسليم نفسه للجهات الأمنية. وتم ترتيب وتسهيل عودته وزوجته إلى المملكة"، مؤكداً أنه "سيتم أخذ مبادرة المطلوب بعين الاعتبار".وكانت الجهات الأمنية أعلنت في مارس/أذار الماضي استعادة أحد المطلوبين أمنيا من دون تحديد الجهة التي وصل منها، كما أعلنت في سبتمبر/أيلول 2012 أنها تمكنت من "استعادة 8 من المطلوبين أحدهم سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوبا".

وفي يناير/كانون الثاني 2011، أعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة بأسماء 47 مطلوبا سعودياً بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة متواجدين خارج المملكة بعد القائمة السابقة التي تضم 85 مطلوبا.

واستطاعت السلطات السعودية، التي تشن منذ 2003 حملة شرسة ضد القاعدة، في تقويض حضور التنظيم لدرجة كبيرة في المملكة.

وفي مطلع 2009، اندمج الفرعان السعودي واليمني للقاعدة في "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الذي يتحصن في اليمن.

وقبل نهاية 2010، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن أجهزة الأمن اعتقلت 149 عنصرا من تنظيم القاعدة، وفككت 19 خلية، خلال 8 أشهر، كانت تخطط لاعتداءات، لاسيما ضد مسؤولين سياسيين وصحافيين.

وفي مارس/آذار 2010، أكدت السلطات أنها اعتقلت 116 شخصا على علاقة بالقاعدة، 101 منهم في شبكة واحدة.