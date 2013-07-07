10 فرق إطفاء تسيطر على حريق نشب في ورشة نجارة بجدة

تمكنت عشر فرق إطفاء من السيطرة على حريق نشب، السبت، بأحد الورش الواقعة بالمنطقة الصناعية شمال محافظة جدة بمشاركة عدد من المتطوعين المتدربين في الدفاع المدني.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة مكة، العقيد سعيد سرحان الغامدي، أنه "بعد تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغا عن نشوب حريق في ورشة نجارة شمال المحافظة، تم على الفور تحريك عشر فرق إطفاء وست وحدات سلالم، وثلاثة فرق إنقاذ وإسعاف، مع تمرير البلاغ للجهات المعنية، وعند الوصول اتضح أن الحريق بداخل ورشة تقدر مساحتها بـ 1600م2 تحيط بها من الجهتين الشمالية والجنوبية عدة ورش تعمل في نشاط النجارة".

وأضاف الغامدي، "نظرا لارتفاع ألسنة اللهب وخشية من امتداد الحريق للورش المجاورة خاصة الواقعة جنوب منطقة الحريق بعامل الهواء والانتقال الحراري، عمدت أربع فرق من الجهتين الغربية والشرقية على عزل النيران من خلال التوغل داخل الورش مستخدمة كميات من المياه في ما يسمى بالتبريد لمنع امتداد الحريق".

وفي جانب آخر ومزامنة مع عمليات التبريد باشرت بقية الفرق عمليات إخماد الحريق مستخدمة مادة "الرغاوي" عن طريق الفروع ومن ارتفاع عن طريق سيارة السلالم، كما تم استخدام القلوع في توفير المياه لآليات الإطفاء مدعومة بصهاريج مياه تابعه للدفاع المدني وأخرى تابعه لشركة المياه الوطنية.



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وقال العقيد الغامدي "تمت عمليات المكافحة من الجهة الغربية والشرقية بينما كانت عمليات العزل تتم من الجهة الشمالية والجنوبية وكان التركيز على منطقة جنوب الحريق نظرا لاتجاه الرياح التي يمكن أن تساعد على انتشار النار إلا أن الفرق بفضل الله تمكنت من الحد وعزل الحريق في ورشة نجارة كما تم استحداث منطقة إسناد من خلالها يتم توجيه صهاريج المياه للفرق المباشرة بتوجيه من قبل غرفة العمليات ومع دخول الظلام تم استخدام سيارتي إنارة لكشف المنطقة لفرق الإطفاء".

وأوضح، أنه لم تسجل نتيجة الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما تم طلب خبير حرائق للمشاركة مع فريق التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.