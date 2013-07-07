هيئة الاتصالات السعودية تنفي أي تصريحات بشأن "واتساب"

نفت هيئة الاتصالات السعودية أي تصريح لها بشأن الاتجاه لوقف تطبيق "واتساب"، وذلك بعد ما كانت صحيفة "الحياة" قد نقلت عن "مصادر رفيعة المستوى" هذا الخبر.

وقالت الهيئة في "تغريدة" على صفحتها على موقع "تويتر": "لم يصدر عن الهيئة أي تصريح لصحيفة "الحياة" أو غيرها من وسائـل الإعلام بخصوص "واتساب" في المملكة، وأي جديد في الموضوع سيعلن عنه بشكل رسمي".

وكانت "الحياة" قد أكدت، "نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى"، توجُّه الهيئة لحجب خدمة "واتساب" عن 25 مليون مستخدم في غضون أيام قليلة، بعد فشل المناقشات مع الشركة منتجة التطبيق بشأن شروط وضعتها الهيئة لاستمرار التطبيق.

وتحدثت الصحيفة عن أنباء تفيد بأن نتائج اتصالات أجرتها الهيئة مع الشركة المقدمة لـ"واتساب" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة تدل على رفض الشركة الأميركية طلبات "الهيئة السعودية"، الأمر الذي يورد احتمالات الحجب كما رجحت المصادر ما لم تحدث تطورات إيجابية في موقف الشركة.

يُذكر أن هيئة الاتصالات حجبت خدمة "فايبر" أخيراً، وعزت الحجب إلى عدم التزام الشركة المقدمة للتطبيق بالأنظمة السائدة في السعودية.

و"واتساب" هو التطبيق الثالث الذي تتصدى له هيئة الاتصالات بعد "بلاك بيري ماسنجر"، و"فايبر"، فيما ينتظر الإعلان عن خطوات مماثلة بحق تطبيقات أخرى، خصوصاً "تانغو"، و"سكايب".

خطورة مجانيتها

وأوضحت المصادر أن خطورة تلك التطبيقات التي ترفض التعاون تكمن في أنها مجانية، ولا توجد بها أي إعلانات، ما يثير تساؤلات عن ماهية الفائدة التي تجنيها الشركات المقدمة لتلك التطبيقات طالما أنها لا تدر عليها دخلاً.

ويتجاوز عدد مستخدمي "واتساب" 25 مليون مستخدم في السعودية، يرسلون 18 بليون رسالة يومياً، حيث يحظى التطبيق بشعبية واسعة في السعودية بسبب سهولة استخدامه ومجانيته.

يُذكر أن الصين رفضت موقع "فيسبوك"، إلا أنها استحدثت شبكة صينية للتواصل تحمل اسم "إن إن"، توفر جميع خصائص وخدمات "فيسبوك"، وبدلاً من "تويتر" وفرت الصين لمواطنيها تطبيقاً بالخصائص نفسها يحمل اسم "ويبو"، وهناك "يوكو" بدل من "يوتيوب"، و"ويشات" بدلاً من "واتساب" بل ويفوقه في تقديم خدمات مكالمات مرئية والاتصال اللاسلكي.