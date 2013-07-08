"الشورى" السعودي يطالب بإعادة النظر في محتوى إذاعات FM

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته، التي عقدها أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات "FM" الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50% من محتواها.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إن "المجلس طالب الوزارة أيضاً بأن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية بوصف المسرح أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد".

وأبان أن "المجلس دعا الوزارة إلى تطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين".



وأفاد أن "المجلس طالب وزارة الثقافة والإعلام بأن تضمن تقريرها السنوي إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام، وتوضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بخريجي الجامعات من السعوديين، وأن تضمن في تقاريرها القادمة ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى".

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بالأغلبية بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي. 1431/1432هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.

تطوير قاعدة بيانات للمصانع

وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتطوير قاعدة البيانات بشأن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية، من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية.

ودعا المجلس الهيئة لاستخدام شبكات خاصة مغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، كما دعاها لتكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.

كما طالب الهيئة بوضع الشروط والمواصفات اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية.

وطالب المجلس بالأغلبية الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد.