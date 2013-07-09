"الاتصال المرئي" تسمح بالتواصل المباشر مع وزير الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة تمكّن المواطنين من التواصل مع وزير الداخلية مباشرة بالصوت والصورة، حيث ينتظر منها أن تجنب المواطنين عناء السفر لمراجعة مقرّي الوزارة في الرياض وجدة.

وتتيح الخدمة الجديدة التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، التواصل حتى في حال كان الوزير خارج المملكة، وذلك عبر تقنية متطورة تتم بواسطة الاتصال المرئي، Vedio Conference، وفرتها مراكز متخصصة أشبه بوزارات مصغرة للداخلية تم تدشينها مؤخراً في كل من الرياض وجدة، وسيتم التوسّع في عدد من المناطق لاحقاً، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

واتخذت مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني في مكتب وزير الداخلية شعار "وصول أسهل وإنجاز أسرع"، وشعار "وقتكم ثمين ونحن نقدره" هدفاً لها؛ إذ تتيح للمواطنين والمواطنات من مراجعي وزارة الداخلية جملة من الخدمات المميزة التي توفر عليهم عناء السفر من مناطق بعيدة لمراجعة مقر الوزارة أو لتقديم موعد لمقابلة الوزير، حيث يمكن لأي مراجع الوصول إلى هذه المراكز بكل يُسر وتسجيل موعد لمقابلة وزير الداخلية عبر لقائه الأسبوعي المعتاد في مكتبه مع باقي المراجعين أو من خلال الالتقاء مباشرة به عبر هذه التقنية عن بُعد، حيث تصل المراجع رسالة على هاتفه الجوال بموعده محدداً فيها اليوم والتاريخ والوقت.

قسم خاص للسيدات

ويمكن للنساء أيضاً الاستفادة من هذه الخدمة، حيث تم تخصيص قسم للسيدات من مراجعات الوزارة لخدمتهن، ومن بين هذه الخدمات تلقي كافة معاملات المراجعين وطلباتهم للوزارة والرفع بها إلكترونياً وبشكل مباشر إلى الجهات المختصة في الوزارة وإلى الوزير شخصياً ومتابعتها والاستعلام عنها وإشعار المراجع بما يتم حيالها.

وتضم المراكز أقساماً للتدقيق وقسماً خاصاً للاتصال المرئي مع الوزير، وقسماً للاتصال وهواتف مخصصة تمكّن أي مواطن من الاتصال عليها والسؤال عن معاملاتهم أو ما لديهم مجاناً.

كما تتعامل هذه المراكز مع الطلبات العاجلة التي تستلزم مقابلة وزير الداخلية بشكل سريع في قضايا القصاص والحقوق وما إلى ذلك من قضايا عاجلة، كما يتم أيضاً استقبال الصم والبكم والتعامل معهم وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات في هذه المراكز.