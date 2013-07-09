السعودية: نرفض استغلال الدين لتنفيذ مصالح شخصية

أكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده، رفض المملكة العربية السعودية استغلال المتطرفين للدين بهدف تنفيذ مصالحهم الشخصية، ورفض السعودية أيضاً الانتماء لأحزاب تقود إلى النزاع والفشل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، هنّأ فيها الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وقال فيها "إن المملكة العربية السعودية لن تسمح أبداً بأن يُستغل الدين لباساً يتوارى خلفه المتطرفون والعابثون والطامحون لمصالحهم الخاصة متنطعين ومغالين ومسيئين لصورة الإسلام العظيمة بممارساتهم المكشوفة وتأويلاتهم المرفوضة".

وقال: "علمنا شرعنا الحنيف في نصوصه الصريحة ومقاصده العظيمة أن الإسلام يرفض الفرقة باسم تيار هنا وآخر هناك، وأحزاب مثلها تسير في غياهب ظلمتها، تحسب في غمرة الفتنة أنها على شيء وإنما ضلت سواء السبيل، مدركين في هذا كله عالمية الإسلام وسعة مظلته بعيداً عن الأسماء المستعارة والمصطلحات والأوصاف المحدثة التي تسعى بضلالها في اختزال هذا العنوان العريض في جبين تاريخنا الإنساني إلى هذه المعاني الضيقة والسبل المتشتتة".

وأضاف "إن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تقبل إطلاقاً ولا في أي حال من الأحوال أن يخرج أحداً في بلادنا ممتطياً او منتمياً لأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان لا تقود إلا للنزاع والفشل".