الملك عبدالله يأمر بافتتاح جزء من توسعة الحرم المكي

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بافتتاح الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والجنوبية والغربية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام التي تستوعب حوالي 400 ألف مصلٍ.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فسيتم أيضا تجهيز دورات مياه ومواضئ جديدة ضمن مشروع التوسعة التي تخدم المسجد الحـرام والساحات المحيطة به ليصل عددها الإجمالي إلى (8.050) إضافة إلى توفير مشارب مياه مبردة داخل مبنى التوسعة وفي الساحات الخارجية، حرصا على تهيئة الأجواء المناسبة للمعتمرين والمصلين بالحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك.

كما سيتم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة ما بين الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين بمبنى التوسعة وكذلك السلالم الكهربائية التي تخدم دورات المياه بالدور السفلي للساحات (القبو) وتشغيل نظام التكييف بالدور الأرضي من مبنى التوسعة وتزويد المناطق التي سيتم افتتاحها هذا العام من مبنى التوسعة والساحات الخارجية بعناصر الإنارة اللازمة ونظام الصوت والمراقبة التليفزيونية وأنظمة مكافحة الحريق.

من جهته قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي تشرف وزارته على تنفيذ هذين المشروعين إنه "صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتشغيل دور صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول من المرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف بمسطحات تزيد عن الطاقة الاستيعابية للمطاف قبل بدء المشروع وتشغيل المطاف المؤقت لاستخدام عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".