ربط جمعيات الأيتام في السعودية بالبوابة الإلكترونية

كشفت جمعية "بناء" الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أنها بصدد تطبيق نظام جديد يربط كافة جمعيات الأيتام في المملكة إلكترونيا، وأشار أمين عام الجمعية الدكتور صالح بن جاسم الدوسري إلى أن "عدد الأيتام المنتسبين للجمعية بلغ 1300 يتيم ويتيمة شاملاً أسرهم المحتاجة".

وأوضح الدوسري، بحسب ما نقلت "اليوم"، أن "الجمعية ترعى اليتيم حتى ينتهي من دراسته ويحصل على وظيفة، وأن هناك مجموعة من أيتام الجمعية يدرسون في جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الدمام، ضمن البعثات الداخلية، وحاليا لا توجد بعثات خارجية".

وأشار الدوسري إلى أن "الجمعية تقدم لليتيم رعاية شاملة، بغض النظر عن السن القانونية لليتيم من الناحية الشرعية".

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة عمل "نظام البوابة الإلكترونية لجمعيات الأيتام" المقامة بدعم ورعاية من وقف سعد وعبد العزيز الموسى الخيري، وشارك فيها عدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة في رعاية الأيتام في المملكة.

وتحدث في بداية الورشة أمين عام جمعية بناء د. صالح الدوسري موضحا أن "الجمعية حرصت على إطلاق هذه البوابة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للأيتام وأسرهم، وتتطلع الجمعية لتحويل كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية من التعاملات اليدوية إلى التعاملات الإلكترونية عبر هذه البوابة الإلكترونية".

قاعدة بيانات موحدة

وقال الدوسري "أنا متوقع أن مثل هذا النظام اذا تم تطويره كبوابة إلكترونية تجمع جميع الجمعيات الخيرية المهتمة بالأيتام، فهذا سيشجع دائما الجمعيات الخيرية على الاجتماع ومناقشة الامور العامة التي تهم الجمعيات الخيرية فيما يخدم الأيتام".

وأضاف الدوسري "نحن بدأنا في جمعية بناء بالتواصل مع باقي الجمعيات في المنطقة الشرقية لنصل إلى قاعدة بيانات موحدة، وبدأنا نطلب من الاخوة في الجمعيات الاخرى أن يعطونا بيانات الأيتام لكي نصل ونعرف حجم الايتام في المنطقة، لأنه حتى الآن لا يوجد رابط يجمع كل هذه الجمعيات، فمثل هذا النظام سيتيح لنا الفرصة بأن نعرف ان الاسرة اذا سجلت في جمعية واحدة فيمنع من تكرار ذلك، وتكون بذلك قاعدة بيانات عامة".

وأشار الدوسري إلى أن "عدد الجمعيات المدعوة بلغت 18 جمعية كلها جمعيات خاصة برعاية الايتام، وهناك جمعيات اعتذرت لظروف الوقت، منوها إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع الجمعيات، وسيكون البرنامج متاحا لجميع الجمعيات في المملكة".

وأشار المهندس أحمد الشهري أن أبرز المشاكل التي تواجه جمعيات رعاية الأيتام تتمركز حول فقدان وضياع الأرشفة التقليدية، وصعوبة التواصل بين اليتيم والجمعية والداعم.

يذكر أن عددا من ممثلي الجمعيات الخيرية شاركوا في ورشة العمل، منهم ممثل جمعية "إنسان" مساعد المدير العام لشؤون الفروع عبد الله الخالدي، ومن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية علي فرج الطلال، وممثل جمعية "رؤوم" برفحـا ملفي الشمري، وممثل مركز رعاية الأيتام واليتيمات بمحافظة حفر الباطن غازي عايض المطيري.

