100 ألف مستفيد من "أركان القراءة" بمطار الملك خالد

ارتفع عدد المستفيدين من مشروع أركان القراءة في المطارات منذ بدء الإجازة الصيفية وحتى بداية شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 100 ألف قارئ من المسافرين بمتوسط يصل إلى أكثر من 8 آلاف مسافر يومياً.

وقالت إدارة مكتبة الملك عبد العزيز العامة، إن "النجاح لبرنامج أركان القراءة في المطارات، والذي أطلق ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب منذ 3 أعوام بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، يبعث على التفاؤل بإمكانية تعميمه في عدد من المطارات الدولية والمطارات الداخلية في كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع الأندية الثقافية والأدبية والتي أبدت ترحيبها بدعم هذه الفكرة المبتكرة واستعدادها لتزويد أركان القراءة بالمطارات بأحدث الإصدارات والكتب في كافة التخصصات".، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبد الكريم الزيد، أن "نجاح مشروع أركان القراءة في المطارات في إتاحة فرص القراءة والاطلاع لهذا العدد الكبير من المسافرين أثناء انتظارهم صعود الطائرات يمثل ثمرة التعاون والتنسيق بين المكتبة وهيئة الطيران المدني وإدارة مطار الملك خالد الدولي في توفير كافة الكتب في كافة فروع المعرفة في أماكن مهيأة للقراءة والاطلاع مع مراعاة تنوع اهتمامات المسافرين فيما يعرض داخل هذه الأركان من الإصدارات باللغة العربية واللغات الأخرى".

وأضاف الدكتور الزيد، أن "إدارة المكتبة تدرس إمكانية تعميم الفكرة في جميع مطارات المملكة، ومحطات السكك الحديدية ومراكز النقل الجماعي بهدف زيادة عدد المستفيدين من المسافرين بها".

وأبان الدكتور الزيد أن أهمية هذا المشروع تكمن في "تقديم صورة مشرفة لعناية المملكة بالثقافة والمعرفة وإتاحة الفرصة للتعريف بالخصائص الثقافية والحضارية للبلاد، وما تشهده من تطور في جميع المجالات".