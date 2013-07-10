آليات جديدة لقياس الأداء ومراقبة جودة الخدمات البلدية

بدأت وزارة الشؤون البلدية في تنفيذ آليات مستديمة لقياس الأداء ومراقبة جودة الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة، حيث شكلت الوزارة فريق عمل متخصص لمتابعة سير العمل في تنفيذ البرنامج، من خلال القيام بزيارات دورية للأمانات والبلديات، وبحث كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه وحدات قياس الأداء بالأمانات والبلديات ومراجعة الخطوات التنفيذية لآليات تقييم الأداء، وتدريب فرق العمل والمعنيين في جميع الأمانات على تطبيق مؤشرات ومعايير قياس الأداء في جميع الأنشطة والخدمات البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الأستاذ حمد بن سعد العمر، أن "مؤشرات نجاح برنامج التطوير الشامل للعمل البلدي بدأت تتضح من خلال بدء تنفيذ برامج قياس الأداء في عدد من الأمانات، منها أمانة العاصمة المقدسة والتي أنجزت بالفعل برنامجاً لتطبيق معايير التميز المؤسسي، وكذلك أمانة محافظة جدة والتي بدأت تنفيذ مشروع في الإدارات والبلديات الفرعية التابعة لها باستخدام بطاقات الأداء المتوازن لقياس الأداء". بحسب ما نقلت صحيفة "الجزيرة".

وأكد العمر، على "عناية صاحب الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بانتهاء العمل في تنفيذ برنامج التطوير الشامل للعمل البلدي وفق الجدول الزمني المقرر، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية وإيجاد آلية مستديمة لقياس أداء الأمانات والبلديات وصولاً إلى تقديم جائزة التميز البلدي المؤسسي على مستوى المملكة".

وأوضح أن "الخطة التنفيذية لبرنامج التطوير الشامل للعمل البلدي تتضمن 7 مراحل حيث تعنى المرحلة الأولى بتوثيق مهام وخدمات الأمانات والبلديات التابعة لها في جميع المناطق، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى بناء كافة مؤشرات الأداء ومعايير القياس، وتتركز المرحلة الثالثة على قياس مؤشرات الأداء لكافة الأمانات ثم المرحلة الرابعة وتشمل إعداد اللوائح الخاصة بترشيح الأمانات والبلديات لجائزة التميز في الأداء البلدي في حين تشهد المرحلة الخامسة إعداد المتطلبات والإجراءات الخاصة بالجائزة ثم المرحلة السادسة وتعنى بتأهيل فريق فني متكامل بالوزارة لمتابعة وتقييم أداء الأمانات ودعم وحدات قياس الأداء بها، وصولاً إلى المرحلة السابعة والخاصة بتنفيذ عمليات تقييم الأمانات والبلديات المرشحة لنيل جائزة التميز البلدي".