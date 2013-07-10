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باعة التمور.. في أكبر مواسمهم السنوية

الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ - 10 يوليو 2013
الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ - 10 يوليو 2013
الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ - 10 يوليو 2013
الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ - 10 يوليو 2013
الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ - 10 يوليو 2013
الأربعاء 2 رمضان 1434 هـ - 10 يوليو 2013

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