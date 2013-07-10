العربية تعيش "مغامرة" لتوثيق عمل الدفاع المدني السعودي

ينتابنا فضول دائم لمعرفة من هم رجال الدفاع المدني، إذ طالما كان عملهم مجهولاً بالنسبة للناس العاديين، ويبدو توثيق عملهم أو تصويره مغامرة في حد ذاته.

قناة "العربية" تدخل عالم الدفاع المدني السعودي، وتختصر تجربة كاميرتها مع رجاله بفيلم "رجال الوشم"، الذي يعرض مساء الجمعة في الحادية عشرة بتوقيت السعودية، الموافق 12 يوليو/تموز 2013 (الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش).

"رجال الوشم" فيلم وثائقي سيدخل إلى تفاصيل عمل مركز "الوشم"، أحد أقدم مراكز الدفاع المدني في الرياض وأكثرها انشغالاً، وسيرصد تفاصيل وصولهم إلى موقع الحادث في أقل من دقيقة من سماع جرس الإنذار، أو الكيفية التي يتدافعون بها وسط لهيب النيران من أجل حماية الأرواح والممتلكات معرضين أنفسهم، دون أي تردد، للعديد من المخاطر.

يقدم الفيلم تجارب حقيقية من التضحيات باستخدام كاميرات متعددة من بينها الكاميرا الحرارية المعروفة باستطاعتها نقل المشهد وتصويره من وسط النيران، والتي تم استخدامها لأول مرة في هذا النوع من الأفلام.

"رجال الوشم" سيعرّف المشاهد، ولأول مرة، على تجربة رجل الدفاع المدني وما يتعرضون له من مخاطر، إذ يُدخل الفيلم المشاهدين في الحياة اليومية لرجال الدفاع المدني، وكيف يقضون أوقاتهم في انتظار الجرس، وماذا يحدث أثناء الطريق للموقع، وكيفية مباشرتهم للحوادث، ومن ثم الحديث عن الحادث بعد الرجوع للمركز.

جدير بالذكر أن الفيلم راعى إبراز هذه الجهود بأسلوب درامي مشوق ومميز، ونظراً لأن طبيعة الفيلم تتطلب توفير أكبر قدر من المعلومات والصور واللقطات ذات العلاقة بموضوعه فقد اقتضى الأمر تنفيذ التصوير عبر مراحل عديدة وفي أوقات مختلفة، وقام المخرج بتعمد اختيار شهر يونيو/حزيران للتصوير فيه باعتباره من أكثر الشهور التي تشهد فيها المملكة العربية السعودية ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

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مشاهد وحكايات

في أحد المشاهد المؤثرة، يتسابق رجال الدفاع المدني في محاولة لإنقاذ امرأة وطفل، من حريق هائل نشب في أحد البنايات.

ويقول أحد رجال الدفاع المدني إن الحرارة كانت عالية، وإنه كان يشعر بها في جميع أجزاء جسده، وحتى في اللباس الذي يرتديه "لكن.. كان لابد أن أدخل".

ويروي آخر أنه لا يملك الخيار إذا ما كان أحدهم محاصرا بالنيران داخل المنزل، إلا أن يدخل في محاولة لإنقاذه.