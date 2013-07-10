وفاة 18 شخصاً وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بعسير

أكدت شرطة منطقة عسير وفاة 18 شخصاً وإصابة خمسة آخرين من مجهولي الهوية، إثر حادث مروري مروع وقع الاثنين الماضي على طريق رجال ألمع، وكشف الناطق الإعلامي لشرطة عسير المقدم عبد الله شعثان أن "سيارة من طراز هايلكس كان يقودها شخص (سعودي الجنسية)، انحرفت عن مسارها وانقلبت في سحر آل عاصم، وبها 23 شخصاً من مجهولي الهوية، توفي 18 منهم فيما نقل الباقون إلى مستشفى محايل عسير لتلقي العلاج اللازم".

كما أعلنت صحة عسير حالة الطوارئ بمستشفى محايل عسير بعد وقوع الحادث الذي نتج عنه وفاة 18 شخصاً وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة بين بليغة ومتوسطة، بحسب المعلومات الأولية التي وردت لغرفة عمليات إدارة الطوارئ.