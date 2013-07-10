"التربية والتعليم": حصر المعلمات البديلات يبدأ اليوم

يبدأ اليوم حصر المعلمات البديلات من خلال إدارات التربية والتعليم، وذلك على ثلاث مراحل، تنتهي بإغلاق الحصر في 5 ذي الحجة المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني إن "الوزارة شكلت لجاناً في كافة إدارات التربية والتعليم لإنهاء إجراءات الحصر، يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة". بحسب ما نقلت "الوطن".

الدخيني أوضح أنه "بعد الموافقة على شمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية، اعتمدت اللجنة إجراءات حصر البديلات، وذلك وفق آليات محددة وخلال فترات زمنية معينة، يتم على أساسها البدء بالتعيين وفق ما تم إقراره".

وأضاف الدخيني أن "على البديلات أو أولياء أمورهن التوجه إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض".

لافتاً إلى أنه "سيبدأ تقديم المستندات اعتبارا من اليوم وحتى 25 شوال المقبل، على ألا تكون المعلمة البديلة قد حصلت على وظيفة رسمية من الدولة".

وقال إن "الإشراف التربوي سيتولى في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك اعتباراً من 25 شوال المقبل، فيما يتولى قسم شؤون المعلمين إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 5 ذي الحجة المقبل".

يذكر إن البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل 18 /5 /1432، كما أن أي بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر لها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة.