"الصحة": إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمنطقة عسير

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم الحفظي، عن رصد حالة جديدة لفيروس "كورونا" لمواطن يبلغ من العمر 66 عاما في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الحالة تم الإعلان عنها على موقع وزارة الصحة.

ونوه الحفظي، بحسب ما نقلت "الرياض"، إلى أن "صحة عسير قامت بعمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمخالطين للمصاب"، مضيفا أن "المريض يتعالج في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية التي لا تقع ضمن إدارة الشؤون الصحية".

وكان المواطن محمد سليمان الشهراني قد تفاجأ بطلب مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بعزله عن والده لأسباب لم يكن يعلمها، وقال إن "المستشفى أبلغه بإصابة والده بمرض "كورونا" المعدي، والذي لم يتم اكتشاف إصابته سوى يوم الاثنين".

لافتا إلى أن "المستشفى منع الزيارة لوالده الذي يعاني من ظروف صحية سيئة، بعد أن علم بإصابته بالمرض".