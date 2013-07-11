إحباط تهريب 58 ألف حبة كبتاجون إلى الأراضي السعودية

أحبط رجال الجمارك في منفذ الحديثة تهريب (58650) حبة كبتاجون مخدرة، وجدت مخبأة بطريقة سرية داخل ورق العنب الطبيعي ضمن أربعة صناديق مع أمتعة الراكب، بحسب صحيفة "الرياض".

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة بالنيابة إبراهيم العنزي أنه تم اكتشاف تلك الحبوب المخدرة بين طبقتين من ورق العنب، بعد أن جرى وضع الحبوب داخل أكياس صغيرة، وتغليف الكيس ببلاستيك أبيض، ووضع الكيس وما بداخله من الحبوب بين ورقتي العنب وتثبيتهما بشريط لاصق.

وتابع "تم إحباط تلك المحاولة، وقد أحيل السائق للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة في ذلك". وشدد العنزي على يقظة رجال الجمارك في جمرك الحديثة وسعيهم الحثيث في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن والمواطن.

وفي منتصف شهر أبريل/ نيسان، ضبط رجال جمرك الدرة بمنطقة تبوك محاولة تهريب 1120 من الحبوب المخدرة "كبتاجون" مخبأة في "عقال" يرتدية المهرب، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال مدير عام جمرك الدرة المكلف نايف الحربي إنه "عند قيام المراقب الجمركي بإجراء التفتيش الذاتي على المهرب ومتعلقاته الشخصية، لاحظ أن وزن العقال الذي يرتديه أكثر من المعتاد، رغم حياكته مصنعياً، وبعد فتحه عثر على حبوب الكبتاجون المخدر بداخله".

وأحبطت قوات حرس الحدود أيضا في قطاع حالة عمار محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة، حيث أوضح نائب المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة تبوك النقيب عبدالله بن سعد الطيار أن الدوريات رصدت أشخاصا متسللين عبر الحدود سيراً على الأقدام، وتمت متابعتهم والقبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من حبوب مخدرة.