رئيس "نزاهة": غياب الحكومة الإلكترونية يعتبر مخالفة

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، محمد الشريف، عدم تفعيل وسائل الاتصالات الإلكترونية السريعة بين الجهات الحكومية أنه مخالفة تستوجب المساءلة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن الاستفادة من الوسائل الحديثة هي إحدى الوسائل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض".

وأشار الشريف إلى أن تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية يغلق كثيراً من الثغرات التي تؤدي إلى الفساد، ويسهّل إجراءات معاملات المواطنين.

وحول ما ترصده الهيئة من مخالفات وتحيله للجهة نفسها للتحقيق فيه قال الشريف: "تتبع الهيئة إجراءً يكشف لها مصداقية الإفادة من عدمها، حيث إنها تعود إلى ملحوظاتها التي بعثتها وتتأكد أن الجهة أجابت عنها واتخذت الإجراءات التي طلبتها نزاهة".



وأضاف "المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ألزمت الجهات المشمولة باختصاصاتها بالرد على استفسارات الهيئة".