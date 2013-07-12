السجن 15 عاما لسعودي طرق باب سفارة إسرائيل طلباً للتجسس

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، حكماً ابتدائياً بإدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى، وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية.

وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيراً للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل.

وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه 15 عاماً منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.