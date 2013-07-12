غرفة الرياض: العمالة تراخت في تصحيح أوضاعها عقب المهلة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن العمالة في السعودية تراخت في تصحيح أوضاعها بعد تمديد المهلة المقررة في هذا الشأن، مؤكدا أن غرفة الرياض لن تطالب بتمديد المهلة، حيث إنها كافية، نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية، الجمعة 12 يوليو/تموز.

وشدد على دور السفارات في المملكة في حث رعاياها على سرعة تصحيح أوضاعهم، وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة.

واستضافت غرفة الرياض، الخميس، لقاء جمع مسؤولين في عدد من سفارات الدول المصدرة للعمالة للمملكة مع الزامل، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري، ومدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض فهد الخليوي، وعدد من مسؤولي وزارة العمل، فضلا عن مشاركة ممثلين من سفارات باكستان وبنغلاديش وسيرلانكا وتشاد وإثيوبيا ونيبال والهند.

وبحث اللقاء استفادة العمالة التابعة لتلك الدول من تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة، حيث نوه مسؤولو السفارات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد المهلة، مؤكدين حرصهم على حث رعاياهم للاستفادة من التمديد، مشيرين إلى أن أعدادا كبيرة من رعاياهم استفادوا من المهلة الأولى.

وأشاد مسؤولو السفارات بخطوة غرفة الرياض بتخصيص مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لاستقبال العمالة خلال فترة التصحيح الأولى، مما كان له بالغ الأثر في تخفيف الزحام في مقرات السفارات.

ومن جانبه، أكد الزامل أن اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق الذي تحرص عليه غرفة الرياض ممثلا لقطاع الأعمال، موضحا أن الغرفة تسعى إلى المساهمة في تعزيز كافة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل.