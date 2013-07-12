مقتطفات الجمعة

* مع بالغ تقديري للزملاء المخرجين المكلفين بنقل صلوات التراويح من مكة المكرمة، بأي حق ينتهكون خصوصية الناس، ويركزون كاميراتهم بشكل مبالغ فيه على وجوه المصلين الخاشعين، أو الذين يذرفون الدموع ويناجون ربهم تضرعاً، وطلباً لرحمته ومغفرته.. كثير من الناس يرفضون أن يكونوا جزءا من صورة تلفزيونية!

* مصلحة الجمارك العامة حققت خلال العام المالي الماضي إيرادات جمركية تجاوزت 22 مليار ريال بزيادة حوالي 13% عن عام 2011.. لو كانت الجمارك شركة مساهمة، كم كانت الأرباح التي سيحصل عليها المساهمون.. وطالما أنها ليست كذلك.. من حقنا أن نسأل كم المكافآت التي سيحصل عليها موظفو الجمارك؟!

* وما يزال ذوو المصابين الذين يحتاجون للتبرع بالدم يلجؤون لأسلوب "الفزعة" و"النخوة" من خلال موقع "تويتر" ونداءات لا تتوقف: "مطلوب متبرع.. مطلوب متبرعين".. أليس هناك برنامج وطني يوفر الدم للمستشفيات بطريقة مأمونة ومنظمة دون حاجة للتسول؟! ماذا ستفعل وزارة الصحة في حال الأزمات لا سمح الله؟!

* قارئ كريم يسأل: في إحدى المناطق تم ضبط مقيم عربي زور شهادة طبية تمكنه من العمل في منشأة صحية، وتمت إدانته وسجنه وتغريمه مبلغ 2000 ريال.. لماذا لا يتم استرجاع الرواتب التي حصل عليها دون وجه حق؟!

* قارئ آخر يسأل: هل تشمل مسؤولية هيئة مكافحة الفساد بعض الشركات المدرجة في سوق المال السعودي.. وضع بعض هذه الشركات غير مطمئن، خاصةً في ظل هذه الخسائر المتراكمة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

* نختم بهذا الخبر الطريف: لجنة حكومية من أكثر من وزارة وجهة حكومية، عقدت العديد من الاجتماعات المطولة.. وبحثت المعوقات وتدارست العديد من الإجراءات.. واللافت أن كل الحكاية كانت من أجل بحث استخدام مسامير خاصة بتثبيت لوحات السيارات!

نقلا عن صحيفة "الوطن"