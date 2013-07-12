وزارة الحج تدرس إنشاء مدينة للحجاج بمكة والمدينة

تعكف وزارة الحج بالتنسيق مع إمارة مكة المكرمة على دراسة إنشاء مدينة للحجاج بالعاصمة المقدسة، تضم كل الجهات التي تقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين، مثل مؤسسات الطوافة ومكاتب بعثات وخدمات الحج وشركات نقل الحجاج وغيرها، فيما يتزامن مع تلك الدراسة إنشاء مدينة أخرى للحجاج بالمدينة المنورة.

وبحسب صحيفة "المدينة السعودية" فقد أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن وزارته تدرس بعناية إنشاء مدينة لاستقبال وتفويج الحجاج والمعتمرين لتكون مكملة لمنظومة الخدمات المتطورة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تشهد حاليا ورشة عمل كبرى، ومنها مشروع توسعة المطاف وتوسعة المسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيرها من المشروعات العملاقة في منافذ الدخول الجوية في جدة والمدينة المنورة.

وأشار وزير الحج إلى أن من أهم أهداف مدينة استقبال وتفويج الحجاج والمعتمرين هو تجميع كل الفعاليات والخدمات التي تؤدى لضيوف الرحمن في مكان واحد يسهل الوصول إليه بسهولة ويسر خصوصا في ذروة أعمال موسم الحج وموسم العمرة.

راحة ضيوف الرحمن

وبين أن عجلة الدراسات التطويرية في وزارة الحج تسير بشكل جيد وتتكامل مع رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتنسجم مع الاستراتيجية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لخدمة وفود الرحمن على مدى الـ (25) عاما القادمة التي ستتضافر فيها جميع الجهات المشاركة لتحقيق تطلعات القيادة في بذل الغالي والنفيس لراحة وفود الرحمن.

وأوضح أن ما وجه به العاهل السعودي من اعتماد مبلغ 62 مليار ريال لإيجاد وتطوير شبكة نقل متطورة في رمضان العام الماضي، يعد نقلة حضارية، وأن الإنفاق بسخاء على كل ما يتصل باستمرار الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن هو من أهم أولويات القيادة.

ولادة الفكرة

من جهته أوضح وكيل وزارة الحج حاتم قاضي، أن فكرة إنشاء مدينة للحجاج بمكة المكرمة تتولى استقبال الحجاج وتفويجهم ولدت أثناء استقبال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لوزير الحج الذي اطلع الأمير خالد على الملك عبدالله وافق على إنشاء مدينة حجاج في المدينة المنورة وأن وزارة الحج تدرس إنشاء مدينة مماثلة في مكة المكرمة وقد بارك الأمير خالد الفكرة.

وأشار قاضي إلى أن العمل جار على بلورة مشروع مدينة حجاج بمكة منذ 6 أشهر تقريباً، وتم تشكيل لجنة داخل وزارة الحج للقيام بكافة الدراسات عن إعمال المدينة وجوانبها التنظيمية مؤكداً أنها ستضم كل الجهات التي تقدم خدماتها للمعتمرين مثل مؤسسات الطوافة ومكاتب بعثات الحج وخدمات نقل الحجاج وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن.

