509 لوحات كهربائية لتغذية التهوية والإنارة بالحرم المكي

أوضح مدير إدارة التشغيل بالمسجد الحرام المهندس فارس الصاعدي، أنه يتم تغذية المسجد الحرام بالكهرباء من خلال 14 مركز تغذية رئيسي يقوم بالتوزيع على جميع اللوحات الرئيسية والفرعية بالمسجد الحرام.

ويقدر عدد هذه اللوحات بـ509 لوحات كهربائية مخصصة لتغذية التهوية والإنارة، حيث يصل عدد المراوح بجميع أنواعها لأكثر من 6 آلاف مروحة، وعدد النجف لأكثر من 1400 نجفة وأكثر من 30 ألف مصباح فلوري سنت، وأكثر من 500 كشاف إنارة.

وأضاف الصاعدي أن من الأعمال التي تتم متابعتها، الإشراف على كفاءة تشغيل محطات التبريد وشبكة التوزيع الخاصة بزمزم, كما يتم الإشراف على أعمال تهوية المسجد الحرام وتلطيف هواء التوسعة السعودية الثانية من خلال متابعة تشغيل وصيانة وحدات مناولة الهواء والتي يقدر عددها بـ110 وحدات تقوم بتوزيع الهواء البارد عبر فتحات مخصصة داخل أعمدة التوسعة السعودية الثانية، كما تتم متابعة نظام مكافحة الحريق الذي يشتمل على صناديق إطفاء وشبكة إنذار وطفايات بسعات وأنواع مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام الصوت بالمسجد الحرام أوضح أنه يتم تشغيل نظام الصوت ومتابعة وصوله للمسجد الحرام والساحات المحيطة به والشوارع المؤدية بالمسجد الحرام عن طريق أنظمة حديثة تشتمل على 664 مكبراً للصوت بقدرات مختلفة حتى (1200 واط)، مركبة في 73 دولاباً (Rack) ويصل عدد السماعات إلى 8400 سماعة.

كما جرت التغطية الصوتية الجديدة للمناطق المهيأة للصلاة خارج المسجد الحرام حيث تم تثبيت خمسة أعمدة وتشغيل سبع سماعات من نوع (HORN) لتغطية المواقع الواقعة ما بين شركة مكة ومبنى وقف الملك عبدالعزيز، ولمساحة تقدر بـ4000 متر مربع تقريباً.

كما تمت تغطية الساحة المهيأة للصلاة لموقع مستشفى أجياد سابقاً، وأيضاً المنطقة الواقعة أمام فندق إيلاف بأجياد باتجاه طريق الأمير متعب.

وأشار مدير إدارة التشغيل إلى أنه للمحافظة على استمرار التيار الكهربائي من الانقطاع فإنه يقوم نظام التيار غير المنقطع بإنتاج القدرة الكهربائية غير المنقطعة والمكونة من المعدات الإلكترونية والبطاريات الكهربائية للمحافظ على استمرار التيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بأعمال التشغيل بساحات المسجد الحرام أفاد أنه يتم تغطية الإنارة بها من خلال ستة عشر عاموداً بالساحة الغربية بإجمالي 160 كشافاً ألفين واط وكذلك 12 عاموداً بالساحة الشرقية بإجمالي 104 كاشف الفين واط.

كما أنه جاري الآن تجربة كشافات من نوع (LED) على أحد الأعمدة بالساحة الجنوبية أمام باب الملك عبدالعزيز لقياس مدى كفاءة مثل هذه النوعية حيث تمتاز بعمرها الافتراضي الطويل والاستهلاك القليل في الكهرباء وعدم تأثرها باهتزازات الجهد الكهربائي.

وتوجد 17 لوحة كدليل مرشد للحجاج لتعريفهم بأماكن تواجدهم، بعنوان (أنت هنا) موزعة بالساحة الشرقية والغربية كما تشرف الإدارة على أعمال صيانة ونظافة السلالم الكهربائية والمصاعد بالمسجد الحرام والتأكد من كفاءة تشغيلها على الوجه الأمثل.