التسجيل في برنامج "أبشر" قبل شهر ذي القعدة

دشن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مؤخراً خدمة إصدار وتجديد الإقامة إلكترونياً للأفراد عبر موقع المديرية العامة للجوازات للخدمات الإلكترونية "أبشر"، والتي تأتي بتطبيق الحكومة الإلكترونية والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين دون الحاجة لمراجعة الجوازات. وأكد الناطق الإعلامي لجوازات منطقة تبوك، العقيد منصور الناصر، بحسب ما ذكرت "الوطن"، على ضرورة التسجيل في برنامج "أبشر" قبل حلول شهر ذي القعدة.

وقال الناصر "من خلال خدمة "أبشر" يستطيع المواطن أن يقوم بخدماته مجاناً وهو بالمنزل أو بالعمل، مثل إصدار تصاريح سفر لأبنائه، وتجديد إقامة الخادمة والسائق، وإصدار التأشيرات اللازمة كالخروج والعودة والخروج النهائي"، مشيراً إلى أن التسجيل مجاناً، ويتم من خلال الدخول لموقع المديرية العامة للجوازات أو موقع وزارة الداخلية.

وأوضح الناصر أن "هذه الخدمة المعمول بها الآن شملت الشركات التي لديها 90 عاملاً فما فوق"، مضيفاً أنه يتوجب على كل مواطن التسجيل، لأنه في بداية ذي القعدة لن تستقبل الإدارات أي معاملة تخص هذه الفئة.

وأبان الناصر أنه "بعد التسجيل سيحصل المسجل على "باسورد" عن طريق رسالة نصية تصل لجواله، وبعدها يتوجب عليه الحضور لأقرب إدارة جوازات ليتم تفعيله"، مشيراً إلى أن جهاز التفعيل وضع عند بوابة الإدارة.