الشركة سوف تروشكم

تقول شركة المياه الوطنية إنها أنهت استعداداتها لاستقبال عملائها عبر مراكز خدمات العملاء والاتصال الموحد خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر. وحددت الشركة مواعيد العمل الصباحية والمسائية في كبرى المدن.

وأوضحت الشركة أن مركز الاتصال الموحد سيعمل على مدار الـ(24) ساعة لاستقبال طلبات العملاء. وأضافت الشركة أن محطات تعبئة المياه (الأشياب) تم تجهيزها بأحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية التي ستعمل على مدار (24) ساعة، حيث ستكون على أتم استعداد لسد الطلب الذي يمكن أن يطرأ لا سمح الله على قطاع المياه.

يبدو أن كبار مسؤولي الشركة يطلعون على الأخبار قبل نشرها، وتغمرهم كل السعادة على ما هو مذكور فيها من استعدادات اتصالاتية وتقنية، وكأن الشركة سوف تذهب إلى كل بيت، وتصب لساكنيه المياه في كؤوس كريستال لكي يشربوا حتى يرووا، ثم يعرضون كل الخدمات التي قد يحتاجها السكان، من ترويش أو غسيل حوش أو غسيل سيارات أو سقاية شجر، وأي تقصير من موظف الشركة، سيتم تغريمه 200 ريال!.

يا كبار مسؤولي الشركة:

- دعوكم من أخبار علاقاتكم العامة. المياه تنقطع في كل الأحياء، دون استثناء، وبكل استهتار بالمواطنين والمقيمين. الأشياب فوضى عارمة. مآمير خدمات العملاء لا يردون على مدار الساعة.

إلى متى يا ناس؟ ذبحتونا!

*نقلا عن "الجزيرة" السعودية.