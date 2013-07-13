إيداع مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال رمضان

قامت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بإيداع مبلغ 1.173.400.616 ريالاً في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات شهر رمضان لهذا العام، وشملت 805616 حالة ضمانية.

وأوضح خالد الثبيتي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب ما نقلت "عكاظ"، أن "هذا المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رمضان، حيث إن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، نظراً لأن جل ما يصرف هو من أموال الزكاة".

وأشار الثبيتي إلى أن "6825 حالة مسجلة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، في حين أن الشروط لم تنطبق على 1852 حالة".

وأبان أن "الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها، وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها، لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت".

وأضاف الثبيتي أنه "تم في هذا الشهر إضافة 24991 حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات، التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة وعددها 97) مكتباً، و9 وحدات خدمات ضمانية".