دعم يصل لـ80 ألف ريال سعودي لمشاريع المطلقات والأيتام

كشف مدير عام الصندوق عادل فرحات أن وزير الشؤون الاجتماعية وجه بإطلاق مبادرة جديدة تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة بمنحهن مبالغ مالية تصل إلى 80 ألف ريال لتشجيعهن على تطوير مشاريعهن الصغيرة القائمة.



وستقتصر المرحلة الأولى من البرنامج على الإناث، ثم تعمم على الرجال من ذات الفئة المستهدفة، وهم المسجلون في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم والأيتام، ومن في حكمهم والمطلقات والمهجورات.



وتهدف المبادرة إلى تحسين مناخ وظروف العمل في المجتمع ومساعدة السيدات للاستقلال بأنشطة تجارية وخدمية تسهم في تحسين مستواهن المعيشي، والمساهمة في تحقيق معدلات نمو تشغيلية بالمشاريع الناشئة ودعم فرص نجاحها.

وشدد فرحات لجريدة عكاظ التي تصدر من جدة على أن الفكرة جاءت ثمرة لورشة عمل نظمها الصندوق مؤخراً حول هذا البرنامج، الذي أطلق عليه التدريب المنتهي بفرصة عمل حر، وشارك فيها أكثر من 30 جهة مختصة في الشأن الاجتماعي، وانتهت إلى تبني عدد من التوصيات منها ضرورة تدريب السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة على تطوير مشاريعهن ودعمهن حتى يستطعن المنافسة في السوق.



وأوضح فرحات أنه يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة للمبادرة التي تحمل مسمى التدريب المنتهي بفرصة عمل حر، والذي يعد من أحدث وأكبر البرامج الموجهة التي ينفذها الصندوق لمساعدة الأسر العاملة والمنتجة ودعمها وتحويلها إلى منافس قوي في السوق.



وأضاف فرحات أنه سيتم تقييم التجربة بعد 6 أشهر من البدء كتقييم أولي يليه تقييم لاحق بعد مرور سنة، ومن ثم ينظر إما في رفع قيمة الدعم أو تركه مفتوحا بلا حد، وذلك وفق مجموعة معايير بناء على النتائج المتحققة.



وبرنامج التدريب المنتهي بفرصة عمل حر ينص على ضرورة التحاق السيدات الراغبات في الحصول على الدعم ببرنامج تدريب يتضمن ثلاثة محاور، هي الإعداد المعنوي للسيدات، الإعداد الفني والإداري المعني بتطوير المشروع الصغير والمحور العملي الذي يتضمن تطبيقات عملية على مشاريع واقعية، وسيتم في الفترة المقبلة التواصل مع شركاء الصندوق في الميدان الجمعيات الخيرية، حول فكرة المبادرة وآلية تطبيقها، وكذلك تحديد الفئات المستهدفة وآلية ترشيحهم وتقييم قدراتهم ومنتجاتهم.

