شكرا أيها الشيخ الجليل

الحق يقال: كنت ومنذ زمن بعيد وأنا متردد في كتابة مقال عن تغيير العقائد، وأنها ليست كما يحاول البعض طرحها ليسوقوا لأنفسهم؛ كأن يتداول البعض قصة دعاة أسلم على يدهم أشخاص بلقاء واحد لم يتجاوز دقائق.

وكان سبب التردد أن المقال سيفسر على أنه ضد وليس وجهة نظر تستحق التأمل، إلى أن جاءت إجابة شيخ جليل «عادل الكلباني» الذي يستحق الشكر؛ لأنه لم يستغل المشهد ليلمع نفسه، بل آثر أن يكون موضوعيا في حديثه عن تغيير العقيدة، إذ أجاب على سؤال جريدة «الشرق» عن إسلام 3 يابانيين على يده قائلا: «أنا فقط أسهمت في إقناعهم، بينما هم من الأساس كانت لديهم انطباعات جيدة وقناعات، ولكنهم كانوا مترددين».

بمعنى أن القضية مرتبطة بالإنسان نفسه، إذ يبدأ حالة الشك بمعتقده الخاطئ، فعلى سبيل المثال، إن كان اليابانيون الثلاثة بوذيين، ومن خلال تعمقهم في البوذية سيكتشفون أن رجال الدين البوذي استغلوا جهل البشر ليحققوا مصالحهم، وحولوا (بوذا) لإله، فيما بوذا إن قرأته بتعمق ستكتشف أنه ضد وجود الإله، وأنه ملحد، وبالتالي ستبدأ حالة الشك عند البوذي، وسيكتشف أن البوذية ليست عقيدة، ولكن هناك من حولها لعقيدة بحثا عن مكاسب شخصية.

بعد هذا الشك، سيبدأ رحلته بحثا عن الإيمان، وعادة ما تكون هذه الرحلة أصعب رحلة، إذ أنها ستتم بعد وعي الإنسان، فيما تأسيس العقيدة وإن كانت خاطئة قبل الوعي يتم بسهولة ويسر وتصبح عصية على التفكيك ما لم يشك بها الإنسان نفسه، لهذا قد يندهش الكثير حين يشاهدون أستاذ جامعة في الفيزياء رغم المعرفة ما زال يقدس البقرة، ويرى أن المنبوذين وحدهم هم من يأكلونها.

هذا الدكتور المقدس للبقرة لا يمكن لأحد من البشر أن يفكك له هذه العقيدة الخاطئة، ما لم تشتعل الشرارة الأولى من الإنسان نفسه، فيبدأ حالة الوعي والشك بمعتقده الخاطئ، ثم ينطلق في رحلة مرهقة ومتعبة ومؤلمة بسبب الوعي بحثا عن الإيمان الحقيقي.

وليس كما يحاول البعض ترويجه، بأنهم السبب الرئيسي في تغيير المعتقدات، وأنهم قادرون على تغيير معتقدات البشر، وكل ما يحتاجونه أن يمول العامة حملاتهم ويقدمون لهم التبرعات؛ لمقدرتهم على تحويل عقائد البشر بسهولة ويسر.

*نقلا عن "عكاظ" السعودية.