شهر الأكل والشرب

ها نحن في رمضان وكل الحي تفوح منه رائحة الطبخ والنفخ، ويستعد لإعداد الأطباق الشهية التي يسيل لها لعاب الصائمين.

ولكن هل فكرنا بكثرة الطعام وأضراره؟ لا أظن ذلك، مع أن بعض العلماء يقولون: (من يأكل قليلاً يعش طويلاً سليماً)، كما أن الإكثار من أكل اللحوم قد قتل الأسود في صحرائها، ولا أنسى جدتي عندما كانت تقول لي: يا بنيّتي إن العافية في أطراف الجوع.

إنني في رمضان لا أسرف في الأكل بل أتبع نصيحة الكاتب الساخر جورج برناردشو حين قال: (أفضل تدريب للاحتفاظ بالرشاقة، هو أن تهزّ الرأس من اليمين إلى اليسار وبالعكس، كلما قدموا إليك طبقاً شهياً).

كما أنني أضع بين عيني المزادنتين بالكحل مقولة علماء الطب: (من أكل إلى أن يمرض صام إلى أن يبرأ).

الزبدة: إننا في رمضان شهر العبادة والصيام والقيام، ولكن مع الأسف تحول مع مرور الوقت إلى شهر المسلسلات والفوازير والطعام.

*نقلا عن "الوطن" السعودية .