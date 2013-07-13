21 مليون ريال سعودي لإنشاء وترميم مساجد بالمملكة

وافق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ صالح آل الشيخ، على ترسية حزمة من المشاريع الخاصة بهدم وإنشاء وصيانة ونظافة عدد من المساجد والجوامع في عدد من مناطق المملكة بقيمة 21 مليون ريال على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، نقلاً عن تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية، السبت 13 يوليو/تموز.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل، الجمعة، أن المشاريع شملت إنشاء جامع عقبة كحلا بالربوعة التابع لمحافظة ظهران الجنوب بقيمة 698 ألف ريال، وتأسيس جامع كحلا بالربوعة التابع لمحافظة ظهران الجنوب بقيمة مليوني ريال، وبناء جامع الثويلة التابع لمحافظة ظهران الجنوب بقيمة 1.4 مليون ريال بمنطقة عسير، وترميم مساجد وجوامع محافظة تيماء في منطقة تبوك بقيمة 2.6 مليون ريال، وهدم وإعادة إنشاء جامع العنق في مدينة الباحة بقيمة 1.8 مليون ريال، وترميم جامع الشويعر في منطقة حائل بقيمة 400 ألف ريال.

ولفت الهويمل إلى أن أعمال الصيانة شملت صيانة ونظافة وتشغيل 49 مسجداً وجامعاً ومبنى الإدارة في محافظة رنية بقيمة 684 ألف ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل31 مسجداً وجامعاً في محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة بقيمة 340 ألف ريال.

وأشار إلى أن الوزارة مددت عملية صيانة ونظافة وتشغيل جوامع ومساجد في عدة مناطق.